Tennis, ansia Fognini: si infortuna al piede, in dubbio la partecipazione agli AusOpen

Inizia sotto una cattiva stella il 2025 di Fabio Fognini che, nel turno delle qualificazioni dell`ATP di Adelaide che lo vedeva opposto al francese Benjamin Bonzi, si è ritirato a causa di un infortunio al piede sinistro che - a una settimana dal via degli Australian Open - mette in discussione la partecipazione al primo Slam dell`anno. Il ligure, numero 91 del mondo, si è ritirato ad inizio primo set sul 40-40 nel sesto game sul punteggio di 3-2 a fare di Bonzi dopo aver messo male il piede sinistro. La situazione è apparsa subito assai delicata, con Fognini che ha richiesto l`intervento del fisioterapista mostrandosi assai dolorante e quasi in lacrime per la frustrazione mista al dolore. Inevitabile il ritiro.