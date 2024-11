TENNIS, ANCHE COBOLLI ALLE ATP FINALS DI TORINO

Unilever e DAO Sport hanno accompagnato Cobolli nel suo percorso di crescita da numero 264 del ranking ATP fino ai primi successi di quest'anno in tutte le prove del Grand Slam: terzo turno all'Australian Open e allo US Open, secondo turno al Roland Garros e a Wimbledon. Finalista quest'anno del Washington Open (ATP 500), a settembre Flavio ha risposto alla prima convocazione in Nazionale per i match di Coppa Davis.