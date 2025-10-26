Logo SportMediaset

Tennis, Alcaraz: "Voglio fare bene anche nel finale di stagione"

26 Ott 2025 - 16:10

"Ovvio che non volevo ritirarmi da Shanghai. Ma dovevo pensare al mio fisico e a guarire e penso che non fossi pronto per giocare un altro torneo consecutivo. Ho preferito tornare a casa, concentrarmi sulla caviglia così da essere in buona forma in quest'ultima fase della stagione". Così Carlos Alcaraz, n.1 del mondo sbarcato in largo anticipo a Parigi per l'ultimo Master1000 della stagione ospitato quest'anno per la prima volta negli impianti de La Defense. L'anno scorso - e non solo - questo periodo della stagione per lui è coinciso con eliminazioni premature, prestazioni sottotono, in netta controtendenza con quanto era riuscito a mettere in mostra negli altri mesi della stagione. Alcaraz ne è consapevole, e nel corso del suo media day parigino, non si è fatto alcuno sconto nell'ammetterlo: "Lo abbiamo visto nelle ultime due stagioni come non arrivassi fresco in questo momento del calendario. Volevo prestarci maggiore attenzione, allenarmi bene e arrivare qui pensando di poter fare altrettanto. Adesso mi sento in forma, mi sono allenato e ho avvertito ottime sensazioni".

16:10
Atletica, The Walking Stano raccoglie oltre 14.000 euro per la Fibrosi Cistica
16:10
Tennis, Alcaraz: "Voglio fare bene anche nel finale di stagione"
16:02
Atletica, Kejelcha vince la mezza maratona di Valencia
15:19
Sci, CdM: Odermatt vince gigante Soelden, ottavo Vinatzer in rimonta
13:10
Taekwondo: Alessio argento nei -87kg ai Mondiali di Wuxi