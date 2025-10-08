Logo SportMediaset
Tennis: Alcaraz sul campo di golf con il campione Jon Rahm

08 Ott 2025 - 21:09
Carlos Alcaraz per un giorno "molla" il tennis per dedicarsi al golf. Il numero 1 Atp si è unito al connazionale Jon Rahm a Madrid per promuovere gli Open di Spagna Pro-Am di golf. Alcaraz, ritiratosi allo Shanghai Masters per un problema ad una caviglia sinistra, ha giocato nove buche. Per Rahm, due volte vincitore di un Major ed ex numero 1 nel suo sport, si tratta della prima uscita dopo la vittoria con il tema Europa in Ryder Cup. Lo spagnolo tornerà sul campo di tennis la prossima settimana al Six Kings Slam di Riyadh, dal 15 al 18 ottobre.

