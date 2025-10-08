Basket: Eurocup, Venezia sconfitta in Turchia dal Bahcesehir
08 Ott 2025 - 23:14
Sconfitta per l'Umana Reyer Venezia a Istanbul contro i turchi del Bahcesehir per 93-74, in un match valido per la 2a giornata di Eurocup. Per la squadra veneta si tratta del secondo ko nella competizione continentale.
