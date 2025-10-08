Logo SportMediaset
Basket: Eurocup, Venezia sconfitta in Turchia dal Bahcesehir

08 Ott 2025 - 23:14

Sconfitta per l'Umana Reyer Venezia a Istanbul contro i turchi del Bahcesehir per 93-74, in un match valido per la 2a giornata di Eurocup. Per la squadra veneta si tratta del secondo ko nella competizione continentale.

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:49
Iulm Festival dello sport

Iulm Festival dello sport

01:15
I malumori dei tennisti

I malumori dei tennisti

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

23:14
Basket: Eurocup, Venezia sconfitta in Turchia dal Bahcesehir
22:07
Milano-Cortina, Saldini: "Plauso a forze dell'ordine per operazione 'Reset'"
22:00
Pallanuoto: Pro Recco ko, Ferencvaros vince Supercoppa europea
21:09
Tennis: Alcaraz sul campo di golf con il campione Jon Rahm
20:23
Giochi del Mediterraneo, Buonfiglio: "Impossibile che Taranto li perda'