Pallanuoto: Pro Recco ko, Ferencvaros vince Supercoppa europea

La Pro Recco cede di misura 15-14 a Budapest una sfida stellare e deve abdicare contro i campioni d'Europa del Ferencvaros che conquistano la sesta Supercoppa Europea della loro storia. Alla Komjadi la formazione di Sandro Sukno disputa una gran finale tutta in recupero dopo il 4-1 iniziale. Buric e Granados guidano l'attacco biancoceleste che risale fino al 12-11 da favola di Cassia. Poi l'irresistibile Fekete (mvp con quattro reti) e super Mandic coadiuvato dall'immarcabile Manhercz (quaterna anche per lui) decidono il match in un finale dove Vamos timbra la rete della vittoria ad un minuto dalla fine.