Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Saldini: "Plauso a forze dell'ordine per operazione 'Reset'"

08 Ott 2025 - 22:07
© Getty Images

© Getty Images

I carabinieri di Cortina d'Ampezzo, supportati da quelli dei Nuclei Investigativi di Belluno e di Roma, sotto il coordinamento della Procura di Venezia, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Venezia, su richiesta di quella DDA, a carico di tre soggetti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, di 'estorsione' aggravata dal 'metodo mafioso'. A seguito dell'operazione condotta, che ha portato all'arresto di soggetti coinvolti in tentativi di infiltrazione negli appalti legati ai lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il Commissario di Governo e AD SIMICO, Arch. Fabio Saldini ha rilasciato la seguente dichiarazione. "Desidero ringraziare personalmente la Procura di Venezia e i Carabinieri di Cortina, Belluno e Roma per il prezioso lavoro svolto nel contrasto alla criminalità organizzata. Un plauso particolare al maggiore di Cortina Alessandro Bui, da sempre in prima linea nella difesa dei cittadini e del bene pubblico. L'aver sventato il tentativo di infiltrazioni negli appalti pubblici conferma, ancora una volta, quanto sia fondamentale la sinergia tra istituzioni a tutela della legalità e della salvaguardia della trasparenza delle opere olimpiche". Il Commissario ha inoltre ribadito l'impegno di SIMICO nel garantire che ogni intervento connesso alle opere olimpiche si svolga nel pieno rispetto delle regole, anche grazie al Protocollo di legalità siglato con la Struttura di Prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno. Trasparenza e legalità sono i valori fondamentali che devono contraddistinguere un evento di rilevanza internazionale come Milano-Cortina 2026.

Ultimi video

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:49
Iulm Festival dello sport

Iulm Festival dello sport

01:15
I malumori dei tennisti

I malumori dei tennisti

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:14
Basket: Eurocup, Venezia sconfitta in Turchia dal Bahcesehir
22:07
Milano-Cortina, Saldini: "Plauso a forze dell'ordine per operazione 'Reset'"
22:00
Pallanuoto: Pro Recco ko, Ferencvaros vince Supercoppa europea
21:09
Tennis: Alcaraz sul campo di golf con il campione Jon Rahm
20:23
Giochi del Mediterraneo, Buonfiglio: "Impossibile che Taranto li perda'