Giochi del Mediterraneo, Buonfiglio: "Impossibile che Taranto li perda'

08 Ott 2025 - 20:23
"Non esiste la possibilità che i Giochi del Mediterraneo vengano tolti a Taranto. Nemmeno un cambio di sede è possibile". Categorico Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, all'uscita dal Quirinale, dopo l'incontro delle nazionali di pallavolo con Mattarella. "Abbiamo già ottenuto che da giugno sono stati spostati a settembre - ha aggiunto -. Ora dobbiamo tirare fuori la professionalità italiana. Il sud e Taranto, dove c'è una situazione sociale non semplice, meritano l'attenzione del mondo dello sport. I tarantini sono gente seria e aiuteranno questi giochi". Buonfiglio ha poi concluso sulla riunione, prevista al Coni per il tardo pomeriggio di oggi: "Sono curioso, mi devono raccontare un po' di cose. C'è la volontà del Governo, dei Giochi del Mediterraneo e proverò a dare il mio contributo".

