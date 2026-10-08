Tennis, Alcaraz: "Pronto per Shanghai, voglio vincere qui e nei prossimi tornei"

"Mi sento mentalmente fresco, che per me resta la cosa più importante". Lo ha dichiarato Carlos Alcaraz nella sua conferenza stampa appena arrivato a Shanghai. "Sono pronto a raccogliere la sfida di questo torneo - ha poi aggiunto - Se guardiamo agli ultimi due anni, questa non è mai stata la miglior parte della stagione per me". Ad attenderlo all'esordio troverà J.M. Cerundolo. Il lungo stop per l'infortunio al polso, se da un lato lo ha privato di alcuni dei tornei a lui più favorevoli (su tutti il Roland Garros), dall'altro lo ha restituito tirato a lucido per quest'ultimo rettilineo della stagione, da sempre lui indigesto. "E' una motivazione in più", ha sottolineato ancora Alcaraz di fronte ai microfoni. "Ci tengo a star bene in questo torneo perché voglio provare a vincerlo, sia questo che quelli dei prossimi due mesi", ha detto ancora lo spagnolo. Non sono mancate da parte sua parole di conforto per due lungodegenti del circuito Jannik Sinner e Holger Rune che ha anche ospitato a Murcia. "Sono felice di rivederlo in campo, ci siamo allenati una settimana insieme a Murcia e gli auguro tutto il meglio. Dovrà avere pazienza perché è un lungo processo ma riuscirà a tornare dove vuole", ha detto Alcaraz.