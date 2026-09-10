Ecclestone e il fermo per il porto abusivo d'armi: "Era per il tiro a piattello!"

Il novantacinquenne ex patron della Formula 1 ha spiegato di aver portato con sé l'arma con l'unica intenzione di utilizzarla per il tiro al piattello in territorio portoghese, prima di essere sottoposto a perquisizione dai controlli di sicurezza che ne hanno contestato la detenzione irregolare: "Stavo portando un fucile dalla Svizzera al Portogallo per il tiro al piattello. È semplice, no?", ha raccontato il manager al Daily Mail spiegando l'accaduto e ammettendo la mancanza dei permessi per poi concludere che "Hanno detto che mi avrebbero arrestato, ma dopo quelle che sembravano ore, abbiamo risolto la questione, anche se è stata una seccatura continua".