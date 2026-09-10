Ecclestone e il fermo per il porto abusivo d'armi: "Era per il tiro a piattello!"

Bernie Ecclestone nei giorni scorsi è stato bloccato dalle autorità all'aeroporto di Tires a Cascais per aver trasportato a bordo del proprio jet privato un fucile da caccia sprovvisto della necessaria documentazione di viaggio, trasformando il suo arrivo dalla Svizzera in una complessa vicenda burocratica risolta soltanto dopo l'intervento della moglie Fabiana Flosi.
Il novantacinquenne ex patron della Formula 1 ha spiegato di aver portato con sé l'arma con l'unica intenzione di utilizzarla per il tiro al piattello in territorio portoghese, prima di essere sottoposto a perquisizione dai controlli di sicurezza che ne hanno contestato la detenzione irregolare: "Stavo portando un fucile dalla Svizzera al Portogallo per il tiro al piattello. È semplice, no?", ha raccontato il manager al Daily Mail spiegando l'accaduto e ammettendo la mancanza dei permessi per poi concludere che "Hanno detto che mi avrebbero arrestato, ma dopo quelle che sembravano ore, abbiamo risolto la questione, anche se è stata una seccatura continua".