Volley: Europei uomini, tutto esaurito per gara inaugurale a Napoli

È ufficialmente tutto esaurito il match inaugurale del CEV EuroVolley 2026 Men di questa sera dove, nel campo allestito in Piazza del Plebiscito, gli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi sfideranno alle ore 21.05 la Svezia. Sono 5932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la Nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali e internazionali presenti, primo fra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come noto si esibiranno, prima e durante il match, i Planet Funk: collettivo tra i più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo.