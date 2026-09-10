Basket: oggi test Trento contro Venezia, Hassan ancora out

10 Set 2026 - 09:54
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Oggi la Dolomiti Energia Trentino torna in campo dopo quasi una settimana dall'ultimo impegno della Valtellina Summer League, e lo fa affrontando la Reyer Venezia nella seconda semifinale del Garda Ball Elite. La preseason dei bianconeri arriva così a metà del percorso, dopo i test disputati contro Juvi Cremona, Fortitudo Bologna e Acqua San Bernardo Cantù, con un bilancio di due vittorie e una sconfitta e diversi miglioramenti evidenziati sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo della chimica di squadra. Ora l'asticella si alza ulteriormente, con un'amichevole di grande livello contro una formazione che punta alle prime posizioni della Serie A. Dopo le prime due sfide contro squadre di Serie A2 e il test con Cantù, arriva quindi il secondo confronto con una squadra di Lba, questa volta contro una Reyer Venezia che nella prossima stagione sarà impegnata anche in EuroCup. I bianconeri hanno potuto sfruttare questa settimana di lavoro alla Bts Arena per continuare a crescere e aumentare la chimica di squadra, anche grazie al rientro di Darius Brown II e Jordan Bayehe, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Per il Garda Ball sarà invece ancora assente l'infortunato Patrick Hassan.

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