Combinata nordica: Cdm, allenamenti squadre azzurre fra Predazzo e Planica

Allenamento a Predazzo (Tn) per la squadra di combinata nordica maschile e femminile, convocata dal direttore tecnico Ivo Pertile per la giornata di venerdì 11 settembre e giovedì 17 settembre con Bryan Venturini, Eros Consolati, Daniela Dejori, Giada Delugan, Anna Senoner, Iacopo Bortolas, Domenica Mariotti e Manuel Senoner, con gli allenatori Andrea Bezzi, Lara Peyrot, Giuseppe Chenetti, Paolo Bernardi e Alessandro Dal Ben. Andrea Cecon invece sarà impegnato a Planica (Slo) nelle stesse giornate.