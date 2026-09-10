Combinata nordica: Cdm, allenamenti squadre azzurre fra Predazzo e Planica

10 Set 2026 - 12:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Allenamento a Predazzo (Tn) per la squadra di combinata nordica maschile e femminile, convocata dal direttore tecnico Ivo Pertile per la giornata di venerdì 11 settembre e giovedì 17 settembre con Bryan Venturini, Eros Consolati, Daniela Dejori, Giada Delugan, Anna Senoner, Iacopo Bortolas, Domenica Mariotti e Manuel Senoner, con gli allenatori Andrea Bezzi, Lara Peyrot, Giuseppe Chenetti, Paolo Bernardi e Alessandro Dal Ben. Andrea Cecon invece sarà impegnato a Planica (Slo) nelle stesse giornate. 

Ultimi video

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

01:44
Volley, Europeo d'argento

Volley, Europeo d'argento

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

I più visti di Altri Sport

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:29
Combinata nordica: Cdm, allenamenti squadre azzurre fra Predazzo e Planica
Bernie Ecclestone
11:24
Ecclestone e il fermo per il porto abusivo d'armi: "Era per il tiro a piattello!"
10:47
Volley: Europei uomini, tutto esaurito per gara inaugurale a Napoli
09:54
Basket: oggi test Trento contro Venezia, Hassan ancora out
08:08
Tennis, Us Open: Zverev batte van de Zandschulp e vola in semifinale, sfiderà Khachanov