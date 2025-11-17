Logo SportMediaset

Tennis, Abodi: "Finals in Italia fondamentali, dove deciderà l'Atp"

17 Nov 2025 - 11:12

"Godiamoci la vittoria e il fatto che siano ancora in Italia per 5 anni. Nel 2026 saranno ancora a Torino, la cosa più importante è che la decisione la prenderà Atp, titolare della manifestazione. Per noi era fondamentale tenerla in Italia. Torino ha meritato in questi anni e di certo il prossimo anno saranno ancora lì". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Radio anch'Io lo sport su Rai Radio 1 parlando della conferma delle Finals in Italia. "Si cerca di crescere e migliorare, ma non è una decisione del Governo, che accompagna con un contributo di 97,5 milioni per 5 anni a fronte di ritorni di varia natura - chiarisce il ministro -. Alternanza con Milano? Sicuramente Milano è in grado di accogliere ogni evento di alto livello, ma per ora siamo a Torino e stiamo bene qui". Infine un pensiero su Sinner, definito "meravigliosamente umano" dopo la vittoria contro Alcaraz.

