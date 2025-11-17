Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Abodi: "Svilupperemo le opere anche dopo i Giochi"

17 Nov 2025 - 13:43

"Il bilancio della Fondazione sarà in equilibrio, continueremo a sviluppare le opere anche dopo le Olimpiadi e le completeremo tutte perché quando si prende un impegno si mantiene. Avevo detto nel 2023 che non saremmo riusciti a realizzare tutto e aprire i cantieri durante i Giochi sarebbe stato paradossale". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Rai Radio anch'io lo sport in merito alle opere per i Giochi di Milano-Cortina. Poi, parlando dell'aumento dei costi per le Olimpiadi, il ministro chiarisce come "si confondono quelli per l'organizzazione con gli investimenti per le infrastrutture. L'aumento dei costi è stato del 20% in cinque anni, abbiamo la consapevolezza che ci sono state cose nel mondo che hanno determinato questi aumenti. Parliamo di meno di 2 miliardi rispetto agli 1,6 miliardi che erano stati stimati 5 anni fa, ai quali si associano 3,5 miliardi di investimenti su opere pubbliche delle quali il 15% dedicate a infrastrutture sportive", conclude. 

