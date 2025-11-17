Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atp Finals, Binaghi: "Sinner fantastico, è stato un match incredibile"

17 Nov 2025 - 12:42

"Sinner è un ragazzo fantastico ed è stato un match incredibile, soprattutto è stata una grande soddisfazione che si merita Torino, il Piemonte e tutto il nostro Paese, in particolare tutte le persone che hanno visto in diretta questo match e quindi i milioni e milioni di italiani che hanno sofferto con noi e poi infine gioito". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a 'Non stop news' su Rtl 102.5 dopo la vittoria dell'azzurro alle Finals. "È una grande festa nazional popolare - dice - Sinner ha detto che c'era un tifo da stadio di calcio, forse adesso sarà il calcio che, per certi versi, cercherà di avvicinarsi al tennis. Abbiamo grande rispetto per chi sta davanti a noi e cerchiamo di copiare le cose buone che loro fanno, magari lasciarne da parte altre, ma comunque facciamo la nostra corsa, consapevoli di riuscire a stimolare anche gli altri, perché complessivamente lo sport in Italia diventi sempre più popolare e si riesca anche a vincere di più, come ha fatto Sinner e come stanno facendo i nostri ragazzi". 

Ultimi video

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:37
L'anno di Sinner

L'anno di Sinner

01:37
Jannik e Carlos

Jannik e Carlos

01:54
Le Finals sono di Sinner

Le Finals sono di Sinner

02:09
MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

02:32
INT PRESIDENTE PIEMONTE SU SINNER 16/11 DICH

Il presidente del Piemonte Cirio: "Successo economico, sportivo, sociale e turistico"

02:36
INT SINDACO TORINO SU SINNER 16/11 DICH

Il sindaco di Torino Lo Russo: "Soddisfatti di questa quinta edizione delle Atp Finals"

01:02
Lo sport è inclusivo

Lo sport è inclusivo

00:52
Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

01:30
Sinner mania a Torino

Sinner mania a Torino

01:32
Sinner top indoor

Sinner top indoor

01:29
Attesa Sinner-Alcaraz

Attesa Sinner-Alcaraz

04:05
conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:43
Milano-Cortina, Abodi: "Svilupperemo le opere anche dopo i Giochi"
12:42
Atp Finals, Binaghi: "Sinner fantastico, è stato un match incredibile"
11:12
Tennis, Abodi: "Finals in Italia fondamentali, dove deciderà l'Atp"
10:00
Nba: Houston supera Orlando, cadono i Bulls
09:21
Tennis, Alcaraz: "Mi ha servito delle seconde a 190km/h"