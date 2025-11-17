Atp Finals, Binaghi: "Sinner fantastico, è stato un match incredibile"

"Sinner è un ragazzo fantastico ed è stato un match incredibile, soprattutto è stata una grande soddisfazione che si merita Torino, il Piemonte e tutto il nostro Paese, in particolare tutte le persone che hanno visto in diretta questo match e quindi i milioni e milioni di italiani che hanno sofferto con noi e poi infine gioito". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a 'Non stop news' su Rtl 102.5 dopo la vittoria dell'azzurro alle Finals. "È una grande festa nazional popolare - dice - Sinner ha detto che c'era un tifo da stadio di calcio, forse adesso sarà il calcio che, per certi versi, cercherà di avvicinarsi al tennis. Abbiamo grande rispetto per chi sta davanti a noi e cerchiamo di copiare le cose buone che loro fanno, magari lasciarne da parte altre, ma comunque facciamo la nostra corsa, consapevoli di riuscire a stimolare anche gli altri, perché complessivamente lo sport in Italia diventi sempre più popolare e si riesca anche a vincere di più, come ha fatto Sinner e come stanno facendo i nostri ragazzi".