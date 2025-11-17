Logo SportMediaset

Nba: Houston supera Orlando, cadono i Bulls

17 Nov 2025 - 10:00

Nella notte dell'Nba gli Houston Rockets superano 117 a 113 gli Orlando Magic, anche grazie a un'ottima prestazione di Alperen Sengun (30 punti, 12 rimbalzi e 8 assist). Una prova super (47 punti) di Lauri Markkanen consente agli Utah Jazz di battere di misura (150 a 147) i Chicago Bulls. Scarto minimo anche nella vittoria dei Boston Celtics sui Los Angeles Clippers (121 a 118). Trentatré punti e 13 rimbalzi per Jaylen Brown (Celtics). I 28 punti di De'Aaron Fox regalano il successo ai San Antonio Spurs nel match con i Sacramento Kings, terminato 123 a 110, mentre i 34 di Michael Porter jr spingono i Brooklyn Nets nella vittoria per 129 a 106 sui Washington Wizards. Moses Moody ne fa invece 32 nella trasferta vittoriosa dei suoi Golden State Warriors sul campo dei New Orleans Pelicans (124 a 106). I Dallas Mavericks prevalgono sui Portland Trail Blazers per 138 a 133. A Portland non bastano i 36 punti di Shaedon Sharpe per evitare la sconfitta. Vittoria di un soffio degli Atlanta Hawks sui Phoenix Suns (124 a 122), con Jalen Johnson protagonista per Atlanta con 25 punti. 

