Tennis: a Miami vince Mensik, rimandate le 100 vittorie di Djokovic

Jakub Mensik batte Novak Djokovic e conquista il Masters 1000 di Miami. Il giocatore ceco, numero 54 del mondo, si è imposto con il punteggio di 7-6 (4)/7-6 (4) dopo oltre due ore di gioco. Nell`ultima giornata del Miami Open pesantemente condizionata dal maltempo e chiusa oltre le ore 23 locali con la premiazione e le foto di rito, il 19enne ceco Jakub Mensik ha completato il torneo della vita (fino a questo momento) aggiudicandosi per la prima volta in carriera un Masters 1000. Rimandato il sogno di Novak Djokovicche sperava di poter cogliere la centesima affermazione in carriera, oltre al 41° titolo Masters 1000 per ritoccare un record che già gli appartiene abbondantemente. Mensik si è affidato al suo solito gioco basato sulla battuta e Djokovic ha provato a dar fondo a tutto il suo immenso repertorio per scardinare le certezze del suo avversario. Tuttavia inizialmente ha fatto molta fatica ad adattarsi alle condizioni di gioco molto umide, e poi nelle fasi decisive del secondo set gli è probabilmente stato fatale un calo fisico (che non sarebbe sorprendente in un quasi 38enne che non fosse Novak Djokovic) al seguito del quale ha concesso troppi punti sugli scambi lunghi.