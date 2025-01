Tennis, a Melbourne gli allenatori a bordo campo

Quest`anno, agli Australian Open, gli allenatori saranno presenti a bordo campo, proprio vicino alle postazioni degli asciugamani e non sugli spalti come accadeva in precedenza. Una novità assoluta per un torneo del Grande Slam, che il direttore del torneo, Craig Tiley, spera possa portare una ventata di freschezza nel mondo del tennis. Nuove postazioni dedicate, denominate coaching pods, saranno collocate in due angoli di ogni campo e potranno ospitare fino a quattro membri dello staff tecnico per giocatore. Gli allenatori avranno la possibilità di scegliere se sedersi a bordo campo o nella loro consueta posizione sugli spalti. All`interno delle postazioni saranno disponibili schermi per accedere a una serie di dati e statistiche in tempo reale, oltre a dei ventilatori per portare un po' di sollievo dalla calura australiana.