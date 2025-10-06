Logo SportMediaset
Team FAS Airport Services-Guerciotti-Premac, due vittorie a Tarvisio

06 Ott 2025 - 21:06

La stagione ciclocrossistica 2025-26 è iniziata da poco tuttavia la squadra Fas Airport Services-Guerciotti-Premac continua a dominare le gare riservate a ragazzi e ragazze della categoria Juniores. Oggi , domenica 5 ottobre, i figli d’arte Giorgia Pellizotti e Patrik Pezzo Rosola hanno trionfato a Tarvisio (Udine) nella prova del Giro delle Regioni di ciclocross organizzata da Fausto Scotti. Nella domenica precedente Giorgia e Patrik hanno vinto l’internazionale di Illnau, in Svizzera. Vantare due successi a testa al 5 ottobre è sicuramente di buon auspicio per la figlia di Franco Pellizotti e il figlio di Paolo Rosola e Paola Pezzo. Gli juniores Giorgia Pellizotti e Patrik Pezzo Rosola sono neo-acquisti del team Fas Airport Services- Guerciotti-Premac. A Tarvisio il team presieduto da Paolo Guerciotti ha centrato il podio anche nella gara maschile Elite: si è classificato 3° il veneto Federico Ceolin. E’ un altro neo-acquisto della squadra giallonera. Federico aveva già indossato le insegne di Paolo Guerciotti in passato.

