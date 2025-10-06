Musetti dopo la vittoria contro Darderi. "Ora punto alle Finals"

Ad avere la meglio è stato Musetti, numero 8 al mondo, che si è imposto in due set (7-5, 7-6) sull'amico e rivale Darderi. Le Finals di Torino, in particolare, sono un appuntamento importante cui conta di partecipare anche il tennista carrarino. Il toscano è all'ottavo posto della 'Race to Turin' e quindi in piena corsa per un posto alle Finals e sa che a Shanghai può fare un passo importante per esserci. "Queste partite sono fondamentali per qualificarmi alle Finals, per me un obiettivo importante: la prossima sfida con Felix Auger Aliassime, che è nono in classifica dietro di me, sarà ancora più importante. Lui è un giocatore da tenere d'occhio e sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti".