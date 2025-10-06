Livigno: la stagione olimpica inizia già il 29 novembre

Ci sono inverni che arrivano e passano, ricchi nella loro quotidiana meraviglia e perfettamente inseriti nello scorrere del tempo di una natura bellissima e incontaminata. E poi ce ne sono altri, ancora più intensi, che hanno il potere di segnare un’intera generazione, forse due, definendo l’epoca presente e cambiando per sempre anche il racconto futuro. Quello che si aprirà ufficialmente il prossimo 29 novembre a Livigno appartiene a questa seconda categoria, perché sarà l’inizio di un viaggio unico, personale eppure collettivo: un lungo inverno olimpico, da vivere con intensità crescente, prima, durante e dopo le competizioni a Cinque Cerchi.



Un’atmosfera magica, irripetibile, dal forte profumo internazionale, che permetterà a ogni sciatore di provare l’emozione di cimentarsi sui tracciati di una venue olimpica, diventando co-protagonista di un momento speciale, che inizierà ben prima dei Giochi stessi. Una forza aggregante capace di trasformare ogni giornata sulla neve in parte di un racconto condiviso, dove tutto contribuisce alla costruzione di quell’aura olimpica che a Livigno, luogo familiare per decine di campioni provenienti da ogni angolo del Pianeta, si respira quotidianamente.