Tas accoglie ricorso Perini, è bronzo a Parigi 2024

«Il Tas ha sottolineato che la norma vieta l'uso o la comunicazione tramite dispositivi elettronici, ma non il semplice possesso. Attraverso un'interpretazione linguistica e sistematica, il Collegio Arbitrale ha concluso che la World Rowing aveva applicato la norma in modo ampio, sanzionando un comportamento che non è vietato dal testo regolamentare. Le indagini difensive tecniche e informatiche hanno inoltre accertato che il telefono di Perini non era stato utilizzato durante la gara, né risultava attiva alcuna forma di comunicazione. Il Collegio Arbitrale ha quindi ritenuto credibile la versione dell'atleta, secondo cui il dispositivo era rimasto nella borsa per errore, escludendo alcun vantaggio competitivo. È una vittoria che restituisce giustizia e orgoglio a Giacomo e al movimento sportivo italiano, oltre che una grande soddisfazione per noi avvocati di diritto sportivo» spiega l'avvocato Federico Venturi Ferriolo di LCA Studio Legale. Il Tribunale ha precisato che la pronuncia ripristina la classifica ufficiale, ma la materiale assegnazione della medaglia dovrà essere attuata dall'IPC, che è l'unico organo abilitato a convalidare e distribuire i riconoscimenti paralimpici.