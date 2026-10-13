Targa Florio classica, 200 equipaggi al via per i 120 anni della corsa

13 Ott 2026 - 17:41
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Duecento equipaggi, oltre 600 chilometri di percorso e quattro giorni dedicati alla storia dell'automobilismo. Torna dal 15 al 18 ottobre la Targa Florio Classica, appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Grandi Eventi, che quest'anno celebra i 120 anni dalla nascita della corsa ideata nel 1906 da Vincenzo Florio. "La Targa Florio non è una gara organizzata dall'Aci, la Targa Florio è l'Aci. È la corsa più antica del mondo ed è per noi, come Federazione nazionale dello sport automobilistico, un patrimonio unico e inimitabile", ha detto il segretario generale dell'Automobile club d'Italia, Annibale Ferrari, intervenendo alla presentazione della manifestazione a Villa Niscemi, a Palermo. "Con i suoi 200 equipaggi al via, gli ospiti internazionali e l'interesse dei collezionisti mondiali, è un evento di natura culturale, turistica e sportiva oltremodo significativa per la nostra comunità", ha sottolineato invece l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello. La partenza è prevista giovedì 15 ottobre alle 18 da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo di Palermo. Venerdì gli equipaggi attraverseranno il Trapanese, toccando Erice, le saline di Marsala, Selinunte e Segesta. Sabato sarà la volta del Grande Circuito delle Madonie, sulle strade che hanno fatto la storia della competizione. Domenica la premiazione al Marina Yachting di Palermo, quartier generale dell'evento. Tra le vetture protagoniste anche gli esclusivi modelli del Ferrari Tribute to Targa Florio.

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