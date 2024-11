"Tagliati per le corse" di Obiettivo3; Dagnoni: "Ciclismo paralimpico veicolo di inclusione"

Ieri sera, presso la suggestiva cornice della Dallara Academy, è stata presentata l’anteprima assoluta del docufilm "Tagliati per le corse", una testimonianza di forza, sport e rinascita legata al progetto Obiettivo 3, voluto e ispirato da Alex Zanardi. L’evento ha visto la partecipazione del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, accompagnato dal Consigliere Federale Giancarlo Masini, dal CT del paraciclismo su strada Pierpaolo Addesi e dal CT strada Daniele Bennati. Il numero uno della FCI ha ribadito l’impegno della Federazione nel sostenere i progetti dedicati allo sport paralimpico e la collaborazione con un partner d’eccellenza come Dallara, simbolo di innovazione e tecnologia: una collaborazione sancita ufficialmente nel gennaio 2024, grazie alla fornitura di una handbike ZB22 in comodato d'uso per gli allenamenti e gli appuntamenti agonistici del 2024 della Nazionale italiana di Paraciclismo.