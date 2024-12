Taekwondo: Fita premiata per la sostenibilità ambientale

La giuria internazionale, composta da rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), dell'Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive (Asoif), dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) e della Taekwondo Humanitarian Foundation (Thf), ha assegnato il primo posto alla Fota, federazione italiana del Taekwondo, per la categoria 'Environmental Sustainability'. Questo prestigioso riconoscimento è stato attribuito dopo un'attenta valutazione delle 26 candidature finaliste. "Come federazione siamo particolarmente orgogliosi per questo premio - ha commentato il presidente della Fita, Angelo Cito -. E' un riconoscimento che parte da lontano, abbracciando e condividendo gli obiettivi comuni proposti dal Cio nel perseguire l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile attraverso un programma d'azione mirato che possa conciliare lo sport con i traguardi in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030." In una nota, la Fita sottolinea che questo premio è "un risultato che conferma l'impegno della Fita nel promuovere uno sviluppo sostenibile integrato nello sport".