Taekwondo: Alessio argento nei -87kg ai Mondiali di Wuxi

L'azzurro Simone Alessio ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria -87 kg ai Mondiali di taekwondo in corso a Wuxi, in Cina. Alessio, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, era a caccia della terza medaglia d'oro mondiale in tre diverse categorie - Manchester 2019 nei -74 kg e Baku 2023, negli -80 kg - ma è stato battuto in finale dall'egiziano Seif Eissa. Quella del campione livornese è la prima medaglia conquistata dalla spedizione azzurra nei campionati iridati, cui partecipano quasi mille atleti e atlete. Il bronzo è andato al polacco Szymon Piątkowski e all'ucraino Artem Harbar, che Alessio ha sconfitto in semifinale.