SWIMTHEISLAND Sirmione, 1.200 nuotatori nelle acque libere del Lago di Garda

“Swimtheisland ancora una volta intreccia la gioia, i sorrisi e la voglia di stare insieme di centinaia di nuotatori e delle loro famiglie con la meravigliosa natura di Sirmione e del Lago di Garda - dichiara Luisa Lavelli, Sindaco di Sirmione - Con questo evento sportivo vogliamo promuovere il turismo sostenibile, valorizzare le bellezze paesaggistiche del Lago di Garda e creare un duraturo e virtuoso legame tra la nostra comunità e la comunità degli sportivi che scelgono di trascorrere le loro vacanze qui da noi. Lo spirito olimpico che i nuotatori esprimono è importante anche per i nostri concittadini: ogni bracciata rappresenta valori di apertura, condivisione e rispetto per la natura. In questa giornata speciale, la provenienza internazionale dei partecipanti incontra l’identità storica di Sirmione, e l’impegno per la tutela del delicato ambiente del Lago di Garda si accompagna alla passione sportiva. Grazie a voi, il Lago rappresenta un benessere che unisce il corpo, la mente e l’ambiente in cui vi immergete. Anche grazie a tutti voi, Sirmione si conferma un luogo adatto per vivere indimenticabili esperienze che sanno unire eccellenza agonistica, scoperta culturale e rispetto per l’ambiente”. “Da sei edizioni Swimtheisland Sirmione ci regala ‘cartoline’ dalla bellezza indescrivibile circumnavigando un borgo medioevale con il suo incantevole Castello scaligero e nuotando alle luci del tramonto affiancati dalle rovine di una villa romana di 2000 anni. Sarà un’esperienza unica per i 1.200 nuotatori provenienti da 14 Paesi in occasione della due giorni - dichiara Andrea Rosa, Trio Events”.