SWIMTHEISLAND Golfo dell’Isola, l'azzurra Pozzobon anima la festa del nuoto in acque libere

Madrina della speciale edizione la trevigiana delle Fiamme Oro Barbara Pozzobon, argento in maglia azzurra nella 4x1500m mista dei recenti Mondiali di Singapore, che ha sostenuto tutti i kids presenti ai Bagni Bahia Blanca e ha poi guidato la scia di boe colorate della Classic Swim: “È la mia prima volta in questo mare cristallino, che una giornata ventosa ha reso particolarmente sfidante. Faccio quindi i complimenti a tutti coloro che si sono messi alla prova! - ha commentato sulla finish line Pozzobon - Ho cominciato con il fondo nel 2015: è un movimento che sta crescendo molto e invito i giovani a provare: essendo uno sport di esperienza e situazione, ogni gara risulta diversa, divertente e formativa. Per vincere una medaglia mondiale c’è bisogno di tantissimo impegno, perché alla fine si lavora tutto l’anno per un unico grande obiettivo, che nel 2026 saranno, invece, gli Europei. Prossima settimana sarò impegnata in Sardegna nella tappa di Coppa del Mondo: avendo ripreso a nuotare a metà settembre non ho obiettivi specifici, mentre punto alla tappa del prossimo anno”.