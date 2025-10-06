Logo SportMediaset
Polo, UnoAerre Acquedotto Romano campione. Domani Mondiale al via

06 Ott 2025 - 15:42

Il Campionato Italiano di Polo U.S. Polo Assn, organizzato dalla Fise, ha decretato i propri vincitori. A conquistare il titolo di campione d'Italia, bissando il successo dell'anno scorso, è stato il team UnoAerre Acquedotto Romano che si è confermato battendo in finale, ai rigori, il team Harpa-Farout. Sul podio anche Impresion, terza classificata. "Il polo si conferma uno sport altamente spettacolare e in grande crescita", le parole del segretario generale della Fise, Simone Perillo. Adesso, dopo il Campionato Italiano e un'estate che aveva visto gli azzurri in campo anche nell'Europeo in Polonia, i riflettori si accenderanno sulla Nazionale, volata negli Stati Uniti per il Mondiale di Charlottesville, in Virginia, dove martedì debutterà contro i padroni di casa in un girone che comprende anche il Guatemala. L''Italia è all'esordio in questo evento iridato che si svolgerà nell'ambito di un torneo a sei squadre con una prima parte a gironi che precederanno le semifinali, in programma venerdì 10 ottobre, e le finali fissate per il 12 ottobre. Oltre agli azzurri saranno in campo Argentina, Francia, Guatemala, Pakistan e Stati Uniti.

