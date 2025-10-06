Snowboard, Bormolini guida squadra azzurra in allenamento allo Stelvio

Sono tredici gli azzurri del parallelo impegnati fino al 10 ottobre sulle piste dello Stelvio per proseguire il percorso di preparazione in vista dell'ormai prossima stagione olimpica. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha previsto la partecipazione alla sessione di allenamento di Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Marc Hofer, Mirko Felicetti, Aaron Marc, Gabriel Messner, Fabian Lantschner, Edwin e Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava. Gli atleti saranno seguiti dallo stesso Pisoni insieme ai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. Il primo appuntamento di Coppa del Mondo è previsto nella cinese Mlyn tra il 6 ed il 7 dicembre prossimi per un duplice gigante parallelo, seguiti il 13 e 18 dicembre dalle due tappe dolomitiche di Cortina d'Ampezzo (Belluno) e Carezza (Bolzano).