Superbike, Iannone salta le gare della domenica

Andrea Iannone si aggiunge alla lunga lista dei piloti che hanno dato forfait dopo il concitato sabato del Mondiale Superbike in Ungheria. Il pilota abruzzese, infatti, "non prenderà parte all'azione in pista nella domenica del Balaton Park. Tra sabato sera e domenica mattina vi è stato un ritorno di un problema alla spalla destra vissuto nello scorso anno, che va ad aggiungersi a contusioni a collo e torace. La violenta caduta in curva due, allo start di Gara 1, ha costretto Andrea ad alzare bandiera bianca, nonostante ieri fosse riuscito a completare i 21 giri terminando in tredicesima posizione. Fortunatamente la prossima gara è tra oltre un mese, a Magny - Cours, tempo necessario per il completo recupero", ha comunicato il Team Go Eleven.