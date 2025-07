Simone Cerasuolo con il miglior tempo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla passano il turno con margine e la sensazione di aver molto da dare in semifinale. Prosegue come meglio non potrebbe il percorso dell'Italnuoto ai 22esimi Mondiali all'Acquatic Centre di Singapore, giunti alla terza sessione di batterie.