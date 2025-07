Volley, Giannelli: "Gara impegnativa con Cuba, ma vogliamo una medaglia"

L'Italia della pallavolo cerca nuova gloria in Nations League. Dopo lo show delle azzurre, con il trionfo in Polonia della Nazionale di Velasco, domani parte il cammino della squadra allenata da Ferdinando De Giorgi nelle Finals della competizione maschile: primo ostacolo Cuba. Gli azzurri reduci da quattro successi consecutivi nella week 3 di Lubiana vanno a caccia delle semifinali. "Sappiamo di giocare contro una squadra molto forte come Cuba. Ha disputato una buonissima prima parte di VNL e ha nel suo organico giocatori fenomenali - le parole di Simone Giannelli -. Affronteremo un quarto di finale bello e impegnativo. Noi però abbiamo il nostro obiettivo, che è quello di arrivare il più lontano possibile. L'Italia ha fatto fin qui un buon percorso, 10 vittorie su 12 partite sono un ottimo risultato. Abbiamo perso solo con il Brasile, che poi ha chiuso al primo posto, e con la Francia. Con Cuba, invece, non abbiamo mai giocato nella fase a gironi quindi per noi sarà una nuova sfida e la stiamo preparando al meglio. L'obiettivo finale è quello di arrivare in fondo. Quello che è mancato nelle ultime edizioni è proprio questo: dopo aver giocato i quarti di finale non siamo mai riusciti a portare a casa una medaglia. Riuscirci quest'anno sarebbe una bella cosa, perché all'Italia una medaglia in VNL manca. Sarebbe bello, al termine di questo lungo percorso, mettersi al collo una medaglia. Prima però ci sono partite da giocare e vincere, e obiettivi intermedi da raggiungere".