Mondiali nuoto: Quadarella argento nei 1500sl, oro Ledecky

"Non me l'aspettavo per niente, sapevo di andare bene ma non pensavo così tanto. Al record europeo ci pensavo da anni, ma non credevo potesse arrivare adesso. Sono contentissima". Così Simona Quadarella commenta a caldo la medaglia d'argento vinta nei 1500 sl ai Mondiali di nuoto di Singapore. "Sapevo che sarebbero partite forti e ho cercato di stare dietro, non pensavo che la Pallister avesse mollato così e questo mi ha aiutato. Una gara che ho studiato, ci ho messo tanta testa. Quest'anno ho cambiato tante cose che mi hanno aiutato, con nuovi stimoli. Non avevo avuto queste risposte e non me lo aspettavo. Sono contenta, credo tantissimo in questo lavoro", ha aggiunto l'azzurra a RaiSport.