Superbike, Bulega a Cremona da leader: "Grandi aspettative, ma pista poco adatta a me"

Il paddock della Superbike arriva finalmente in Italia sul Circuito di Cremona. C’è molta attesa per l’Italian Round che prevede una grande presenza di pubblico. Dopo la sfortunata domenica di Assen, Nicolò Bulega vuole tornare a conquistare punti importanti per difendere la propria leadership in campionato che si traduce al momento con 21 punti di vantaggio su Razgatlioglu (BMW). “Sono molto felice di essere a Cremona. So che ci saranno tanti tifosi e avrò anche tanti amici che verranno a vedermi. E’ chiaro che questo non sia uno dei miei circuiti preferiti perché non si abbina bene al mio stile di guida. Ma senz’altro abbiamo grandi aspettative per il weekend”, ha detto Bulega.