Dakar, Prometeon in gara nel 2026 con Martin Macík Jr

24 Nov 2025 - 19:32

Squadra che vince non si cambia. Dopo il trionfo all'edizione 2025 della Dakar nella categoria truck, Prometeon e Martin Macík ci riprovano annunciando la partecipazione al rally-raid più impegnativo la mondo durante la conferenza stampa tenutasi vicino a Praga, presso la sede di MM Technology. "Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Martin Macík Jr. e di annunciare la partecipazione di Prometeon alla Dakar 2026 con il Team MM Technology - ha detto Gaetano Trezza, Head of Marketing & Communication di Prometeon Tyre Group, proseguendo - I risultati straordinari ottenuti lo scorso anno ci hanno dato ulteriore slancio per rafforzare il nostro impegno nelle competizioni truck". Per il triennio 2026-2028 proseguirà infatti la collaborazione tra Prometeon Tyre Group e Martin Macík Jr. e, all'interno di questo programma, viene confermata la partecipazione alla Dakar 2026 con l'MM Technology EVO4 "Joseph" equipaggiato con pneumatici Prometeon Serie 02 Rally. Oltre a Martin si contano oltre sei mezzi con questi pneumatici. La gara prenderà il via ufficialmente il 3 gennaio da Yanbu. Saranno circa 8.000 i chilometri in programma, di cui 4.900 di tratti cronometrati, prima di vedere la bandiera a scacchi sempre a Yanbu il 17 gennaio.

