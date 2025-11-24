Basket: azzurri in raduno a Tortona, convocato Assui

Gli azzurri del basket sono in raduno a Tortona (Alessandria) in vista delle due gare della prima finestra di qualificazione al Mondiale 2027, che si terrà in Qatar. L'Italia giocherà giovedì prossimo nella cittadina piemontese contro l'Islanda, mentre domenica 30 saranno impegnati in casa della Lituania, a Klaipeda. Il gruppo agli ordini del ct, Luca Banchi, è stato raggiunto dalla giovane ala di Varese Elisee Assui, 20 anni, che sostituisce Nicola Akele, dichiarato non più disponibile dalla Virtus Bologna.