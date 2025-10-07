Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Street dance: sabato a Los Angeles la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style

07 Ott 2025 - 15:55
© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

L’energia della street dance mondiale sta per sbarcare sulla West Coast: sabato 11 ottobre 2025, l’Intuit Dome di Los Angeles ospiterà la Red Bull Dance Your Style World Final, l’atto conclusivo della competizione che riunisce i migliori talenti della scena dance internazionale, giunta alla quinta edizione. La città simbolo della cultura pop globale diventa teatro di un incontro fra stili, generazioni e comunità, trasformando la danza in un linguaggio universale capace di attraversare confini e generi musicali. Per l’occasione, le regole sono una vera e propria sfida nella sfida: niente coreografie preparate, né giurie ufficiali, è il pubblico a decidere chi merita la vittoria.

La finale sarà il momento culminante di una World Final Week, un’intensa settimana (dal 7 all’11 ottobre) ricca di appuntamenti aperti al pubblico e agli addetti ai lavori. Workshop, panel, feste e momenti di confronto animeranno i luoghi simbolo di Los Angeles, creando un vero e proprio hub culturale per dancer, appassionati e professionisti del settore. Dalla Red Carpet Royale @ Eden, che darà il via alle Pre-Finals con il reveal ufficiale dei bracket, ai laboratori aperti al Playground LA, la World Final Week offrirà occasioni uniche per immergersi nello spirito della manifestazione e connettersi con la community internazionale della street dance.

Il format: improvvisazione, musica a sorpresa e voto del pubblico
La forza di Red Bull Dance Your Style sta nella sua semplicità rivoluzionaria: i dancer si affrontano in battle one-to-one, senza coreografie preimpostate e su brani musicali totalmente a sorpresa, che spaziano dal pop al funk, dall’hip hop al rock. Nessuna giuria decide il verdetto: è il pubblico a scegliere chi ha dominato “dance floor”, rendendo ogni sfida apertissima, irripetibile e autentica. Questo format celebra la musicalità, la creatività istantanea e la capacità di coinvolgere gli spettatori, tutti elementi chiave per conquistare la scena. Solo chi riuscirà a “incastrare” tutte le tessere potrà ambire a primeggiare.

I protagonisti: 51 campioni nazionali e 8 wild card
A contendersi il titolo ci saranno i 51 vincitori delle fasi nazionali provenienti da altrettanti Paesi, frutto di un percorso globale che si è articolato in 129 eventi in ogni angolo del mondo. A loro si aggiungono 8 wild card internazionali, scelte per il loro talento, la loro influenza culturale e il loro stile inconfondibile: Jean-Michel Cruel (FRA), Hirokoboogie (JPN), Limpopo Boy (RSA), Paris (UK), Silent (FRA), Viktor (CZE), Waackxxxy (KOR) e The Crown (USA). Saranno loro a infiammare la scena, insieme agli otto dancer che si qualificheranno nelle Pre-Finals dell’8 e 9 ottobre.

Un evento globale, accessibile ovunque
Per chi non potrà essere a Los Angeles, la World Final sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube @redbulldance l’11 ottobre alle 21:00 PDT (le 06:00 del 12 ottobre in Italia), con l’intero show che verrà poi reso disponibile on demand subito dopo la diretta. L’appuntamento promette performance spettacolari e molti momenti iconici. La diretta permetterà a milioni di fan della street dance in tutto il mondo di partecipare virtualmente all’evento più atteso dell’anno.

L’Italia punta in alto con Lyòn Tempo
Tra i protagonisti attesi a Los Angeles ci sarà anche Leonardo Marmolejos, in arte Lyòn Tempo, vincitore della finale nazionale italiana di Red Bull Dance Your Style 2025, che si è tenuta nel mese di giugno a Milano. Con uno stile unico, Lyòn Tempo ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua performance coinvolgente e alla capacità di improvvisare su ogni genere musicale, qualità fondamentali per brillare sul palco mondiale.

Il suo percorso verso la World Final mette in mostra la crescita costante della scena street dance italiana, sempre più riconosciuta a livello internazionale per la creatività, la varietà di stili e la forza della community. A Los Angeles, Lyòn porterà con sé non solo il proprio talento individuale, ma anche lo spirito collettivo di tutta la comunità dance italiana, pronta a “farsi sentire” davanti a migliaia di persone dal vivo e a milioni di spettatori online.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

00:55
DICH CACCIATORI ALLO IULM 7/10 DICH

Maurizia Cacciatori: "L'Olimpiade è un evento tutto da vivere"

01:35
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:23
Novità a Milano-Cortina

Novità a Milano-Cortina

01:32
Volley donne al via

Volley donne al via

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:23
Tennis: Atp Shanghai, Rune ai quarti, Perricard ko in tre set
17:37
Atletica: 5.500 atleti alla Neapolis Marathon il 18 e 19 ottobre
16:07
Ciclismo: Tre Valli Varesine femminile, vince Longo Borghini
15:55
Street dance: sabato a Los Angeles la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style
15:18
Coppa Italia delle Regioni di ciclismo, cambiano le classifiche dopo la Coppa Bernocchi