Street dance: sabato a Los Angeles la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style

Il format: improvvisazione, musica a sorpresa e voto del pubblico

La forza di Red Bull Dance Your Style sta nella sua semplicità rivoluzionaria: i dancer si affrontano in battle one-to-one, senza coreografie preimpostate e su brani musicali totalmente a sorpresa, che spaziano dal pop al funk, dall’hip hop al rock. Nessuna giuria decide il verdetto: è il pubblico a scegliere chi ha dominato “dance floor”, rendendo ogni sfida apertissima, irripetibile e autentica. Questo format celebra la musicalità, la creatività istantanea e la capacità di coinvolgere gli spettatori, tutti elementi chiave per conquistare la scena. Solo chi riuscirà a “incastrare” tutte le tessere potrà ambire a primeggiare.