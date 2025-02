Stelvio Natural Skimo Trails: nuove avventure a Bormio per chi ama lo sci alpinismo

Sciare sulle piste in sicurezza è una necessità per molti, per questo uno degli obiettivi del progetto degli Stelvio Natural Skimo Trails è quello di sensibilizzare gli appassionati di sci alpinismo a contribuire per l’utilizzo di comprensori lavorati alla perfezione. Chi vuole esplorare con i propri sci da alpinismo i quattro comprensori dell’Alta Valle e regalarsi un’esperienza indimenticabile su sentieri segnalati e ben mantenuti, è possibile acquistare uno skipass stagionale, che include una salita al giorno per ogni comprensorio, utile quando le condizioni di innevamento, soprattutto ad inizio e fine stagione, non consentiranno la risalita in sicurezza. Per tutti è d’obbligo avere con sé un kit di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) e un’assicurazione RC personale per la discesa sulle piste.