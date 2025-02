Spy story, Malagò: "Tortu? Non ho dubbi sia estraneo alla vicenda"

"Tortu? Ho parlato con Filippo. L'ho sentito sereno, non ho dubbi che sia estraneo alla vicenda. So che si è parlato anche con Marcell e mi ha fatto piacere". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa post Giunta Nazionale commentando il caso di spionaggio che vede coinvolto il fratello del velocista azzurro, Giacomo Tortu. "Mi sono messaggiato con Jacobs - ha aggiunto - e capisco il suo stato d'animo, non può essere felice, ora ci sono ora organismi inquirenti sportivi e non, che faranno il loro corso".