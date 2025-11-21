Milano-Cortina, Malagò: "Belmondo e Zoeggeler orgoglio Italia"

"È un grande orgoglio per l'Italia vedere due delle nostre leggende sportive più amate, Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler, protagoniste della Cerimonia di Accensione a Olimpia. Grazie alla collaborazione con il CONI e con i colleghi greci, portiamo fin dal primo passo della staffetta due simboli azzurri in questo rituale millenario". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, parla della scelta dei due campioni per la cerimonia del 26 novembre. "La Fiamma Olimpica incarna i valori di amicizia e unità fra i popoli e sono certo che accenderà l'entusiasmo di tutti noi in vista dei Giochi". Belmondo, ex fondista cuneese, è una delle atlete italiane più titolate nella storia dei Giochi, con dieci medaglie olimpiche conquistate in carriera, in cui spiccano i due ori vinti, a dieci anni esatti di distanza l'uno dall'altro, ad Albertville 1992 e a Salt Lake City 2002. L'azzurra è stata l'ultima tedofora dei Giochi del 2006, accendendo il braciere nello Stadio Olimpico di Torino. Zoeggeler, oggi direttore tecnico della Nazionale di slittino, è il primo atleta nella storia ad aver conquistato sei medaglie individuali nella stessa disciplina in sei edizioni consecutive delle Olimpiadi, dal 1994 al 2014, con le medaglie d'oro a Torino 2006 e Vancouver 2010.