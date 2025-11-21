Giochi Mediterraneo, Abodi: "Rispettato cronoprogramma dei lavori"

Abodi ha poi ribadito il ruolo di coordinamento del ministero e la necessità di un'intesa piena tra Comitato organizzatore e Comitato internazionale: "Io - ha detto - ho cercato più che di mediare nei rapporti con il comitato organizzatore, di trovare le condizioni per un accordo perché il mio mestiere è questo, ho la responsabilità del coordinamento". Quanto a eventuali nuovi stanziamenti, il ministro ha concluso: "Prima di tutto mi aspetto che sia il comitato a generare le risorse che servono per completare il quadro economico".