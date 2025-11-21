Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali beach volley, Gottardi e Orsi Toth quinte ad Adelaide

21 Nov 2025 - 17:23

Si è concluso al quinto posto il percorso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai mondiali di beach volley in corso di svolgimento ad Adelaide, in Australia. Le sono state sconfitte nei quarti dalla coppia brasiliana Thamela/Victoria, numero uno del torneo e del ranking Fivb, che si sono imposte 2-0 (21-16, 21-19). Resta comunque positivo il bilancio per le giovani atlete azzurre, alla loro prima esperienza di coppia in una rassegna iridata. Per Gottardi si tratta del secondo quinto posto in una rassegna iridata, dopo quello ottenuto nel 2022 a Roma insieme a Marta Menegatti; per Orsi Toth si tratta invece del miglior piazzamento mondiale. "Valentina e Reka hanno espresso un gioco di altissimo livello contro squadre blasonate nel panorama internazionale - il commento della dt, Caterina De Marinis -. C'è il rammarico che nei quarti non siamo riusciti a dare un grande ritmo al nostro gioco. Portiamo a casa comunque un Mondiale di altissimo livello e sono contenta dei risultati delle ragazze". 

Ultimi video

01:32
Davis oggi Italia-Austria

Davis oggi Italia-Austria

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:41
Oggi Italia-Belgio

Oggi Italia-Belgio

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:46
Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

01:32
Davis oggi Italia-Austria

Davis oggi Italia-Austria

I più visti di Altri Sport

DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:36
Sport paralimpici, De Sanctis in visita alla Regione Molise
17:23
Mondiali beach volley, Gottardi e Orsi Toth quinte ad Adelaide
16:34
La Coppa di skeleton inaugura la pista di Cortina, vince Weston
15:21
Giochi Mediterraneo, Abodi: "Rispettato cronoprogramma dei lavori"
14:30
Milano-Cortina, Malagò: "Belmondo e Zoeggeler orgoglio Italia"