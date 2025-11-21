Mondiali beach volley, Gottardi e Orsi Toth quinte ad Adelaide

Si è concluso al quinto posto il percorso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai mondiali di beach volley in corso di svolgimento ad Adelaide, in Australia. Le sono state sconfitte nei quarti dalla coppia brasiliana Thamela/Victoria, numero uno del torneo e del ranking Fivb, che si sono imposte 2-0 (21-16, 21-19). Resta comunque positivo il bilancio per le giovani atlete azzurre, alla loro prima esperienza di coppia in una rassegna iridata. Per Gottardi si tratta del secondo quinto posto in una rassegna iridata, dopo quello ottenuto nel 2022 a Roma insieme a Marta Menegatti; per Orsi Toth si tratta invece del miglior piazzamento mondiale. "Valentina e Reka hanno espresso un gioco di altissimo livello contro squadre blasonate nel panorama internazionale - il commento della dt, Caterina De Marinis -. C'è il rammarico che nei quarti non siamo riusciti a dare un grande ritmo al nostro gioco. Portiamo a casa comunque un Mondiale di altissimo livello e sono contenta dei risultati delle ragazze".