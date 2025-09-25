Basket, coach di Trento: "Daremo tutto in Supercoppa contro Brescia

"Siamo nel nostro percorso di crescita e questa prima tappa rappresenta un momento importante. Dobbiamo affrontare la competizione partendo dalla sfida con Brescia e dando tutto quello che abbiamo: questa sarà la filosofia che ci accompagnerà per tutta la stagione. Il nostro 'trofeo' deve essere la prima partita: una volta giocata quella, vedremo dove saremo ed eventualmente ci giocheremo la seconda. Siamo felicissimi di partecipare a questa manifestazione e ringraziamo chi, come Jordan Bayehe, ci ha permesso di essere qui: è un regalo della squadra dell'anno scorso che vogliamo sfruttare al meglio, ma sarà la nostra attitudine a fare la differenza. Vogliamo affrontare questa sfida con lo spirito giusto, consapevoli dei nostri ampi margini di miglioramento e dell'entusiasmo che ci spinge a competere in un contesto così importante. Dobbiamo essere 'dispettosi', dare filo da torcere e provare a mettere in difficoltà una squadra solida e rodata, che ha cambiato poco dalla scorsa stagione. Noi però abbiamo una bella attitudine, ragazzi pronti a lottare e a dare tutto, sono fiducioso che ci divertiremo. Allenare una squadra giovane per me è una grande opportunità: lavorare con ragazzi che possono apprendere ogni giorno è davvero una gioia". Lo ha detto Massimo Cancellieri, coach di Dolomiti Energia Trentino, commentando la semifinale di Supercoppa in programma sabato a Milano contro Brescia. Palla a due alle 18. "È una semifinale di Supercoppa, quindi ovviamente il nostro obiettivo è provare a vincere per raggiungere la finale - ha aggiunto il centro bianconero Jordan Bayehe -. Siamo ancora all'inizio della stagione e dobbiamo concentrarci soprattutto sulla nostra crescita, portandoci dietro le cose positive viste in questa preseason. Brescia è una grande squadra, lo ha dimostrato lo scorso anno, e sappiamo che ci metterà in difficoltà: dovremo essere bravi a reagire subito e a imporre il nostro ritmo, facendo attenzione alle loro armi principali. Personalmente voglio continuare a crescere e disputare una stagione ancora migliore della precedente. Penso che anche quest'anno abbiamo un bel gruppo, fatto di persone di qualità dal punto di vista umano, ma in campo dobbiamo essere cattivi e avere tanta fame".