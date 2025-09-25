Biathlon: allenamenti azzurri tra Passo Lavazè, Rovereto e Anterselva

La squadra femminile di Milano Cortina 2026 è stata convocata dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per il raduno in programma da venerdì 26 settembre a domenica 5 ottobre a Passo Lavazè (Tn) con Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, accompagnati dagli allenatori Mirco Romanin, Jonne Kahkonen, che si alternerà con i test funzionali al CeRiSM di Rovereto (Tn). Lukas Hofer sarà invece a Livigno martedì 30 settembre con il tecnico Riccardo Romani, mentre Lisa Vittozzi si sottoporrà ad alcuni test valutativi a Rovereto presso il CeRiSM nella giornata di martedì 30 settembre e poi si trasferirà ad Anterselva (Bz) per un allenamento che si concluderà mercoledì 8 ottobre con gli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro.