Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Al Dall'Ara un evento in ricordo della vittoria del pugile Cavicchi

25 Set 2025 - 20:55

Al via venerdì 26 settembre a Bologna, in piazza della Pace, uno spettacolo per celebrare "la storica vittoria del pugile pievese Francesco Cavicchi, che il 26 giugno 1955, conquistò il titolo europeo dei pesi massimi, davanti a un pubblico record di 70mila persone, allo stadio Dall'Ara". Ne dà notizia Patrizio Del Bello, presidente dell'associazione Sempre Avanti Asd, organizzatrice dell'evento, "giunta con questa stagione sportiva al suo 125esimo anno", spiegando che "la lettura-spettacolo dal titolo 'Erano in 70mila' verrà tenuta dal giornalista Franco Cervellati e sarà ospitata nella Sala del pugilato, nelle nostre palestre del Dall'Ara". Cavicchi, spiega "si allenava nella sede di via Maggia, quella precedente allo stadio in cui andammo nel primo Dopoguerra. Molti di questi particolari verranno resi noti nello spettacolo, come per esempio il fatto che Cavicchi veniva in bicicletta per allenarsi da Pieve di Cento: aneddoti che dimostrano la tempra degli atleti di un tempo" conclude. "Bologna, sempre di più, coltiva una storia sportiva importante: oggi il numero di 70mila spettatori per il pugilato può sembrare grande, ma un tempo appassionava tante persone, e oggi a Bologna sono sempre più" ha commentato l'assessora allo sport Li Calzi. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Altri Sport

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:39
Ciclismo: Lappartient rieletto presidente dell'Uci
22:02
Biathlon: allenamenti azzurri tra Passo Lavazè, Rovereto e Anterselva
21:57
Atletica: Furlani, Battocletti, Sioli, Doualla e Saraceni candidati ai Golden Tracks
21:42
Basket, coach di Trento: "Daremo tutto in Supercoppa contro Brescia
20:55
Al Dall'Ara un evento in ricordo della vittoria del pugile Cavicchi