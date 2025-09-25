Al Dall'Ara un evento in ricordo della vittoria del pugile Cavicchi

Al via venerdì 26 settembre a Bologna, in piazza della Pace, uno spettacolo per celebrare "la storica vittoria del pugile pievese Francesco Cavicchi, che il 26 giugno 1955, conquistò il titolo europeo dei pesi massimi, davanti a un pubblico record di 70mila persone, allo stadio Dall'Ara". Ne dà notizia Patrizio Del Bello, presidente dell'associazione Sempre Avanti Asd, organizzatrice dell'evento, "giunta con questa stagione sportiva al suo 125esimo anno", spiegando che "la lettura-spettacolo dal titolo 'Erano in 70mila' verrà tenuta dal giornalista Franco Cervellati e sarà ospitata nella Sala del pugilato, nelle nostre palestre del Dall'Ara". Cavicchi, spiega "si allenava nella sede di via Maggia, quella precedente allo stadio in cui andammo nel primo Dopoguerra. Molti di questi particolari verranno resi noti nello spettacolo, come per esempio il fatto che Cavicchi veniva in bicicletta per allenarsi da Pieve di Cento: aneddoti che dimostrano la tempra degli atleti di un tempo" conclude. "Bologna, sempre di più, coltiva una storia sportiva importante: oggi il numero di 70mila spettatori per il pugilato può sembrare grande, ma un tempo appassionava tante persone, e oggi a Bologna sono sempre più" ha commentato l'assessora allo sport Li Calzi.