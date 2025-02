Sport e Salute: torna 'La Calabria per i Giovani', voucher per pratica sportiva

La Regione Calabria continua a puntare sui giovani e sullo sport. Al via da questo lunedi 24 febbraio la seconda edizione dell'iniziativa 'La Calabria per i Giovani: azione voucher sportivi 2025' a valere sui fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in collaborazione con Sport e Salute, punta a promuovere la pratica sportiva gratuita per i ragazzi di età compresa tra i 14 e 24 anni. Attraverso 'voucher sportivi' dal valore di 500 euro da utilizzare presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche calabresi, oltre 3mila giovani calabresi potranno svolgere attività fisica e sportiva, esaltando così il ruolo dello 'sport' come uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. L'obiettivo del progetto 'La Calabria per i Giovani' è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo sport, con particolare attenzione a chi versa in condizioni di disagio economico e sociale, favorendo così la funzione dell'attività fisica come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere, di prevenzione, sviluppo e contrasto alla sedentarietà.