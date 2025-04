Ritmica: Pashalieva al posto di Maccarani, è la nuova dt delle azzurre

E' Mariela Pashalieva la nuova allenatrice delle azzurre della ritmica. Dopo la risoluzione anticipata del contratto con Emanuela Maccarani, la Federazione ginnastica ha "individuato la nuova head coach della squadra nazionale di Ritmica". Dal 5 maggio prossimo Mariela Pashalieva "assumerà l'incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l'Accademia internazionale di Desio. La scelta del Presidente federale Andrea Facci, direttore tecnico ad interim della sezione dei piccoli attrezzi - sottolinea in una nota la Fgi -, è caduta su un profilo di grande esperienza internazionale, con due partecipazioni olimpiche all'attivo, nello staff tecnico dell'Insieme bulgaro, ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012". Classe 1970, cresciuta nella prestigiosa Cska di Sofia, la Pashalieva, da ginnasta, si aggiudicò l'Europeo di Helsinki con la Bulgaria nel 1988, sull'onda dei successi delle "Golden Girls" di Neshka Robeva, vincitrici di più di 200 medaglie in 20 anni. Terminata la carriera agonistica, Pashalieva entra nello staff tecnico di Iliana Raeva che ha portato il quintetto bulgaro all'oro olimpico nel 2021. Lunedì pomeriggio, al rientro della delegazione italiana impegnata nel fine settimana a Baku, in Azerbaijan, all'European Cup, lo stesso presidente Facci andrà, di persona, nell'impianto brianzolo, con i consiglieri federali Marta Pagnini, Oreste De Faveri e il numero uno del Comitato regionale FGI Lombardia Niccolò Maffei, per presentare la nuova responsabile della squadra alle sue future ginnaste. Già dal giorno seguente, martedì 6 maggio, è previsto un controllo tecnico di tutte le atlete convocate per cominciare a programmare i Campionati d'Europa d'inizio giugno, a Tallinn, in Estonia.