F1: Gp di Città del Messico si correrà almeno fino al 2028

Il Gran Premio di Città del Messico rimarrà nel calendario della F1 almeno fino alla stagione 2028, dopo che è stato annunciato il rinnovo del contratto triennale. Il sindaco della città ha dichiarato che sono in corso trattative per un accordo ancora più lungo. Con il contratto per il circuito Autódromo Hermanos Rodríguez in scadenza alla fine di questa stagione, gli organizzatori e le autorità locali dovevano trovare un accordo. "Questo contratto non significa che sia la fine, avevamo bisogno di garantire quelle date, ma all'inizio del prossimo anno avremo buone notizie sulla continuità di questo meraviglioso evento per gli anni a venire a Città del Messico", ha dichiarato la sindaca Clara Brugada in una conferenza stampa. Il Messico ha ospitato per la prima volta una gara del campionato di F1 nel 1963 e da allora è stato presente nel calendario ogni anno, a eccezione del 2020 a causa della pandemia. Il Messico si inserisce nei piani della F1 di ridurre i viaggi programmando gare consecutive nelle stesse regioni del mondo. Quest'anno fa parte di una serie di quattro gare nelle Americhe, in ottobre e novembre. Le altre sono a San Paolo, Las Vegas e Austin, in Texas."È un giorno importante per la Formula 1, il Messico è un Paese incredibile ed è questo il motivo per cui resteremo insieme nei prossimi anni", ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.